نجران 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واستواصل الكلية التقنية بنجران تنفيذ البرامج المساندة لمنسوبيها عن بعد،و تستمر حتى الـ 26 من شهر شوال الجاري،وتشمل 30 برنامجاً متنوعاً.وتهدف البرامج المساندة إلى رفع مستوى الأداء الوظيفي لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن خطتها الإستراتيجية لتطوير قدرات ومهارات المدربين وإتاحة الفرصة لهم للحصول على التدريب والتأهيل المناسب وفق معايير مهنية وإدارية تراعي الجودة ورفع الأداء ، وذلك من خلال الدخول على المنصة الموحدة باستخدام تطبيق "Microsoft Teams" والاستفادة من البرامج المقدمة.// انتهى //14:55ت م0120