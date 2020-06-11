بريدة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسحدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم عددًا من المساجد التي ستؤدى فيها صلاة الجمعة "مؤقتاً" ، إضافة إلى الجوامع المعتادة بالمنطقة، للتخفيف على بعض الجوامع المزدحمة، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لسلامة المصلين.ودعا فرع الوزارة المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ وآخر، وترك صف بين كل صفين وضرورة لبس الكمامة القماشية ، وعدم التزاحم عند دخول المساجد والخروج منها، والتقيد بتلك الإجراءات من أجل سلامتهم.// انتهى //15:02ت م0122