جيزان ١٩ شوال ١٤٤١هـ الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٠م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، بجولة تفقدية لميناء محافظة جزر فرسان، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة.ووقف سمو نائب أمير المنطقة خلال الجولة على الخدمات المقدمة للمسافرين من ميناء فرسان والقادمين إليه من ميناء جازان ، مطلعاً سموه على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الهيئة العامة والنقل بمينائي جازان وفرسان وعبارات نقل الركاب للحد من انتشار فيروس كورونا.واطلع سموه ميدانياً على المراحل المنجزة من مشروع تطوير ميناء فرسان الذي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية منه بقيمة إجمالية بلغت ٣٥٨ مليون ريال.وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عن سعادته بزيارة الميناء وما شاهده واستمع إليه خلال الزيارة، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم كل ما يسهم في تطوير محافظة فرسان ويقدم أفضل الخدمات لأهالي وزوار المحافظة وكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، ومساعد مدير ميناء جيزان منصور بن ابراهيم زكري.//انتهى//15:09ت م0124