أبها 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات الـ 33 التابعة لها 420 منشأة تجارية مخالفة بعد أكثر من 5 آلاف زيارة تفتيشية قامت بها الفرق الرقابية على المنشآت التجارية خلال الـ 7 أسابيع الماضية ، وذلك للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه تم تنفيذ 5249 جولة ميدانية للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية في أسواق مدن ومحافظات المنطقة، مؤكدا أن الجولات التفتيشية مستمرة لتعزيز السلامة الغذائية و تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .// انتهى //15:15ت م0127