بريدة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, العزاء والمواساة لأسرة التركي ، في وفاة فاطمة بنت صالح التركي - رحمها الله -، رائدة الأعمال الاجتماعية والخيرية والتطوعية بمحافظة عنيزة.جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه بذوي وأسرة الفقيدة , سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته , وأن يسكنها المولى فسيح جناته, وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان ، منوهاً بما عرف عن الفقيدة من مساهمات في الأعمال الخيرية والتطوعية وبصماتها الاجتماعية التي مازالت موجودة وقائمة في المحافظة ممثلة في تأسيسها جمعية قطرة النسائية التي تهتم وتدعم الفقراء والأرامل والمطلقات ، وساعدت على إيجاد الحياة الكريمة لهذه الفئة من المجتمع .من جانبهم شكرت أسرة وذوي الفقيدة فاطمة التركي سمو أمير منطقة القصيم على مواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب الجلل ، سائلين الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.يذكر أن الفقيدة رحمها الله أسهمت بتأسيس جمعية قطرة النسائية عام 1429هـ , وأسهمت بخدمة أكثر من 120 أسرة وانبثق عنها مصنع الفحم الذي ساهم في توظيف أكثر من 60 سيدة بمحافظة عنيزة , إضافة إلى عضوياتها ومساهماتها المتعددة ـ رحمها الله ـ في العديد من الجمعيات الأهلية على مستوى المنطقة.// انتهى //16:23ت م0153