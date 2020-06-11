الباحة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسينظم مركز قرى خيرة الاجتماعي بمنطقة الباحة، أمسيات صيفية يشارك فيها عدد من الدعاة والمدربين المختصين، وذلك عبر منصة برنامج زوم.ونوه المركز أن أولى الأمسيات تبدأ غداً بعنوان "مهارات في تربية الأبناء" يقدمها المدرب خالد الحارثي، كما يتخلل الأمسيات التي تبدأ الساعة 10:30 مساءً، عدد من العناوين أهمها التخطيط الأسري، والدعاء وأثره في صلاح الأبناء، ومهارات التفكير الإبداعي.كما رصد المركز للمشاركين في الأمسيات شهادات حضور، وهدايا قيمة.// انتهى //16:27ت م0155