طرابلس 19 شوال 1441 هـ الموافق11 يونيه 2020 م واسيواصل سلاح الجو التابع للجيش الليبي، تنفيذ عملياته الجوية لاستهداف تمركزات قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك في منطقة السدادة شرق مدينة مصراته.وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، أن سلاح الجو استهدف صباح اليوم من خلال أربع طلعات جوية مواقعاً لتمركزات الوفاق والمرتزقة الأتراك في منطقة السدادة شرق مدينة مصراته.وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي خالد المحجوب، قد كشف مساء الأربعاء، أن قوات الجيش نفذّت، 5 ضربات جوية استهدفت مواقع وتجمّعات الوفاق في مناطق (الوشكة، وأبوقرين، والقداحية، والمحمية)، وكبّدتها خسائر فادحة في المعدات العسكرية والأرواح مما أدى إلى تقهقرهم إلى الوراء.// انتهى //16:32ت م0156