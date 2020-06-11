الأحساء 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسدشنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء اليوم مختبر الجزيئيات الحيوية بمستشفى الملك فهد بالهفوف بتعاون مشترك بين المديرية والتجمع الصحي بالأحساء، والذي يتيح إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك بعد اكتمال تجهيزه بأحدث التقنيات عالية الدقة والتخصص، ودعمه بجميع المستلزمات اللازمة وتدريب العاملين فيه على إجراء الفحوص، واعتماده من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحته.ويعد مختبر الجزيئيات الحيوية بالأحساء والذي يعتمد على تقنية البلمرة المتسلسلة ‪PCR‬ إضافة نوعية للخدمات الصحية في المحافظة، وسيسهم في تسريع عملية التشخيص وتقليل وقت الانتظار، حيث يستقبل المختبر العينات على مدار الساعة، وتبلغ طاقته الاستيعابية حالياً (600)‪ ‬عينة يومياً، وتظهر نتيجة العينة خلال 24 ساعة، وقد تم دعم المختبر بمجموعة من القوى العاملة، المؤهلة بكفاءة عالية في مختلف مراحل الفحص‪ ‬لضمان دقة النتائج والمخرجات.ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة للتوسع في اعتماد المختبرات الطبية في القطاع العام المؤهلة والقادرة على التعامل مع فحص العينات المخبرية، وفق أعلى معايير السلامة والجودة، للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد 19"، بهدف الوصول للحالات في وقت أبكر ومحاصرتها والسيطرة عليها.// انتهى //16:37ت م0159