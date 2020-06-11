القاهرة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واستعقد جامعة الدول العربية ورشة عمل افتراضية إقليمية يوم الاثنين المقبل حول تداعيات جائحة كورونا على تجارة خدمات الدول العربية وفرص الاستثمار من اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وذلك بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي، ومدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية بهجت أبو النصر، ومشاركة عدد من الخبراء المعنيين.وأوضح أبو النصر في تصريح له اليوم أن الورشة ستناقش من خلال مجموعة من الجلسات عدداً من الموضوعات المهمة منها آثار أزمة فيروس كورونا المستجد على المستوى الدولي على قطاع الخدمات، حيث سيتم إلقاء الضوء على آثار الوباء على قطاع الخدمات على المستوى الدولي ونبذة عن قطاعات الخدمات المتأثرة بشكل رئيس والدور الرئيس لتجارة الخدمات في مواجهة الوباء.وأضاف أن الورشة ستناقش آثار أزمة " كوفيد - 19 " على قطاع الخدمات بالدول العربية والآثار المحتملة على حجم التجارة في الخدمات وأهم قطاعات الخدمات الرئيسية الأكثر تأثرًا.وأشار إلى أن الورشة ستبحث أيضًا آثار الأزمة على قطاع خدمات السياحة وخدمات السفر في الدول العربية والإجراءات التي تم اتباعها للتقليل من آثار الأزمة، كما تبحث الورشة آثار الأزمة على قطاع خدمات النقل والخدمات اللوجستية بالدول العربية، وقطاع الخدمات المالية بالدول العربية.// انتهى //16:44ت م0162