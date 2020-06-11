بيروت 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 867 سلة غذائية للأسر المتعففة والأكثر إحتياجًا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 4,400 فرد، وذلك بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.//انتهى//17:56ت م0191