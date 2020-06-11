عام / أمانة محافظة جدة تواصل جهودها في أعمال التعقيم والتطهير للمواقع الحيوية
الخميس 1441/10/19 هـ الموافق 2020/06/11 م واس
جدة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس
واصلت أمانة محافظة جدة جهودها في أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمواقع الحيوية والمحلات التجارية والميادين العامة ، وذلك استمراراً للجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .
ونفذت الأمانة حملة ميدانية لتعقيم وتطهير المقرات والمرافق الحكومية والأمنية ، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك في إطار برنامج الشراكة بين الدوائر الحكومية تعزيزاً للجهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع .
وبينت الأمانة أن جهودها ترتكز خلال هذه الفترة على توفير جميع السبل حفاظاً على صحة الإنسان وسلامته في جميع الأوقات لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية ، حيث جهزت الأمانة لهذا الغرض عدداً من الكوادر المدربة والمؤهلة والمعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع .
وتقوم الأمانة في وقت منع التجول بعملية التطهير والتعقيم بالمواد ذات الجودة العالية ، وذلك بتعاون مختلف الجهات ، وحرصهم على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة ، في عملية التطهير والتعقيم .
// انتهى //
17:57ت م
0192