جدة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسواصلت أمانة محافظة جدة جهودها في أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمواقع الحيوية والمحلات التجارية والميادين العامة ، وذلك استمراراً للجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .ونفذت الأمانة حملة ميدانية لتعقيم وتطهير المقرات والمرافق الحكومية والأمنية ، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك في إطار برنامج الشراكة بين الدوائر الحكومية تعزيزاً للجهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع .وبينت الأمانة أن جهودها ترتكز خلال هذه الفترة على توفير جميع السبل حفاظاً على صحة الإنسان وسلامته في جميع الأوقات لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية ، حيث جهزت الأمانة لهذا الغرض عدداً من الكوادر المدربة والمؤهلة والمعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع .وتقوم الأمانة في وقت منع التجول بعملية التطهير والتعقيم بالمواد ذات الجودة العالية ، وذلك بتعاون مختلف الجهات ، وحرصهم على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة ، في عملية التطهير والتعقيم .// انتهى //17:57ت م0192