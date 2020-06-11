حضرموت 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 45 حقيبة إيوائية للمتضررين من كارثة السيول في مخيم للنازحين بمديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 270 نازحاً ومتضرراً، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المتضررين من السيول في محافظة حضرموت.// انتهى //18:04ت م0198