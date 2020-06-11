الدمام 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس (936) جولة رقابية، و (5) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الصحية الوقائية والاحترازية لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير (59) مخالفة للأنشطة المستثناة خلال ساعات منع التجول، و (50) مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و (3) مخالفات تكدس في مساكن العمالة، كما شملت تطهير وتعقيم (1585) موقعا بالمُدن والمحافظات التابعة لها.وأكدت أمانة الشرقية حرصها على تفعيل الجولات الرقابية بشكل يومي وفق خطة دورية للتصدي للمخالفات الصحية بأشكالها، ومخالفة الإجراءات والبرتوكولات المقررة من الجهات المختصة، كما تقوم الأمانة بوضع مجموعة من الخطط والحملات التوعوية لتعزيز الجانب التوعوي والصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز 940.// انتهى//.18:11ت م0200