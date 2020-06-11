المدينة المنورة 19 شوال 1441هـ الموافق 11 يونيو 2020م واسيعد مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، من جل اهتمامه جمع وأرشفة المصادر المتعلقة بتاريخ وموروث المدينة المنورة، حيث جمع وأرشف ما يزيد على (100 ألف مخطوط مصور و60 ألف وثيقة ) ورقياً ورقمياً إضافة إلى الصور .ويقوم المركز أيضا على مبادرة التوثيق الشفوي لتاريخ المدينة المنورة "رواياتهم"، التي جاءت بمبادرة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة المركز، لرصد وأرشفة جوانب مهمة من تاريخ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال مرويات ومشاهدات نخبة من الثقات، إلى جانب مبادرة فهرسة المكتبات الخاصة (فِهْرِسْت)، التي تُعنى بفهرسة المكتبات الخاصة بالمنطقة والعناية بها ودعمها، وذلك للمحافظة على هذا الإرث العلمي والتاريخي وفق منهجية تتسم بالإبداع واستخدام أحدث وسائل التقنية في الحفظ والأرشفة الرقمية .يذكر أن العالم يحتفل في شهر يونيو من كل عام بالأرشيف، للتعاون فيه والارتقاء بممارساته وأدواته، لما للأرشيف مكانة كبيرة لدى الأمم والشعوب، لأنه يوثق تاريخها وثقافتها وموروثها، وحفظ ودراسة ذلك الأرشيف قاعدة ومنطلق لاستشراف المستقبل، وإيماناً بأهمية الأرشفة تحرص عليه الدول، واهتمت به الأمم المتحدة من خلال منظمتها للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والمجلس الدولي للأرشيف. // انتهى //18:12ت م0201