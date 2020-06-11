تبوك 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطالبات المجال المهني والفني أسماء الطالبات والمعلمات ورائدات النشاط المشاركات في مبادرة كلنا مسؤول عن بُعد والفائزات على مستوى المنطقة لعام 1440- 1441 هـ في البرامج التالية :أولاً : مسابقة الرسم والتصوير التشكيلي وفازت بالمركز الأول الطالبة جوري العمرانيوالمركز الثاني حصلت عليه الطالبة حنين العنزي فيما حققت الطالبة شهد محمد المركز الثالث.ثانياً : مسابقة الخط العربيالمركز الأول، الطالبة سراجة بركاتي وفي لمركز الثاني الطالبة مرام الصامطي، والمركز الثالث الطالبة سارة العنزيثالثاً : مسابقة تصميم عرض مرئي المركز الأولرائدة النشاط رسمية البلوي، وفي المركز الثاني كل من رائدة النشاط هدى الغامدي، والمعلمة مها الجهني، والمركز الثالث، رائدة النشاط حسنة الجهني.من جهتها شكرت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك هدى المندح لجنة التحكيم للجهود المبذولة في تحكيم المشاركات، ومنسقات البرامج، مثمنةً الجهود المبذولة من قبل رئيسة النشاط الفني والمهني بإدارة نشاط الطالبات سارة البلوي في متابعة الطالبات المشاركات .// انتهى //18:19ت م0203