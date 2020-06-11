السيح 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأطلق النشاط الطلابي بتعليم الخرج هذا الأسبوع ، مسابقة عن بعد في الشعر والإنشاد تحت عنوان "مبدعون في بيوتكم" ، مستهدفة طلاب مدارس التعليم العام لتعزيز واكتشاف مواهبهم .وحددت اللجنة المنظمة للمسابقة عدة شروط وضوابط منها: أن تكون مدة المشاركة في الإنشاد الفردي خمس دقائق من خلال مقطع واحد ، ولا تزيد عدد الأبيات في الإلقاء الشعري الفردي على 10 أبيات ، ويفضل أن يكون موضوع المشاركة وطنياً أو ذا مضمون اجتماعي أو تربوي هادف.كما حدّد اللجنة آلية تقييم مشاركة الطالب في الإلقاء الشعري الفردي وفق عدد من المعايير منها اختبار النص والحفظ وسلامة اللغة والنطق والإحساس بالمعنى والإشارات والإيماءات والوقفات والثقة بالنفس والالتزام بالوقت والتلوين الصوتي والأثر التربوي ، فيما يتم تقييم مشاركة الطالب في الإنشاد وفقاً للنص والحفظ وجماليات الأداء واللحن والثقة بالنفس والإحساس بالمعنى ، وكذلك طبقة الصوت.ونوهت اللجنة المنظمة أنه سيتم استقبال جميع المشاركات عبر البريد الإلكتروني: (divi65@kharjedu.gov.sa) قبل تاريخ 29 / 10 / 1441هـ ، مدون فيها أسم الطالب والمدرسة ورقم الجوال ونص المشاركة.// انتهى //18:28ت م0204