عمّان 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسبحث العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية.وتناول الاتصال الجهود الثنائية والدولية لمواجهة واحتواء وباء فيروس كورونا المستجد، وضرورة مواصلة التعاون للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عنه، مما يضمن حماية صحة الشعوب وسلامتها، فضلاً عن التأكيد على متانة علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.// انتهى //18:43ت م0205