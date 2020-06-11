واشنطن 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيرة النمساوي ألكسندر شالنبرغ، سبل تعزيز الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة والنمسا لمكافحة جائحة كوفيد-19.كما ناقش الجانبان، رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه ملف السلام بين فلسطين وإسرائيل، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة لمحاسبة جماعة حزب الله على ما تقوم به من أنشطة خبيثة في أوروبا.// انتهى //19:05ت م0208