أبيدجان 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسقُتل 12 جنديًا في هجوم تعرض له موقع عسكري بمنطقة كافولو في الكوت ديفوار شمال البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو.وأوضحت قيادة أركان الجيش في الكوت ديفوار في بيان صادر عنها اليوم أن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة ستة جنود آخرين، إضافة إلى مصرع أحد المهاجمين .وأعلنت قيادة أركان البلاد فتح تحقيق في الهجوم لتحديد طبيعته وملابساته وحصيلته النهائية، مضيفة أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة من ضمنها نشر القوات، وجعلها على استعداد، والقيام بعمليات تمشيط بحثا عن منفذي الهجوم.ويأتي الهجوم بعد نحو أسبوعين من إعلان جيشي كوت ديفوار وبوركينا فاسو عن إطلاق عملية عسكرية مشتركة على الحدود، وتأكيدهما تدمير قاعدة عسكرية، ومقتل 8 مسلحين وأسر 40 آخرين.// انتهى //19:21ت م0209