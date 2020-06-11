واشنطن 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأكدت مديرة صندوق النقد الدولي اليوم أن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت عشرة تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية، لكن ثمة حاجة لمزيد من الجهود الكبيرة.وأوضحت مديرة الصندوق أن تقديرات جديدة تفيد أن ما يصل إلى 100 مليون شخص قد ينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الأزمة، وأن زيادة الإنفاق ينبغي أن تنصبّ على الحد من فقد الوظائف والحيلولة دون تنامي عدم المساواة، مشددة على أهمية النهوض بتعافٍ أكثر شمولا وأن تركز الاستثمارات على تحسين توفر الرعاية الصحية والتعليم وتقوية ضمانات الحماية المناخية وتوسيع إتاحة المنتجات المالية والتكنولوجيا للأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة.// انتهى //19:44ت م0216