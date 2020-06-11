رفحاء 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسزادت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية عدد الجوامع والمساجد التي ستؤدى فيها صلاة الجمعة غداً بالمحافظة والمراكز والقرى التابعه لها إلى 69 جامعاً ومسجداً بزيادة تجاوزت 35% عن عددها في الجمعة السابقة، للتخفيف على بعض الجوامع والمساجد المزدحمة، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لسلامة المصلين.وأوضحت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة أن المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة " موقتاً" عددها 69 جامعاً ومسجداً، لافتةً النظر إلى أن وقت فتح الجوامع والمساجد سيكون الساعة 11:25 صباحاً،ودخول الإمام سيكون الساعة 12:05 ،داعية المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة،وإبقاء المسافة المحددة بين كل مصلٍ وآخر لاتقل عن مترين، وترك صف بين كل صفين وضرورة لبس الكمامة، وعدم اصطحاب الأطفال وعدم التزاحم عند دخول المساجد والخروج منها، والتقيد بتلك الإجراءات من أجل سلامتهم.// انتهى //21:04ت م0236