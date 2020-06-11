لندن 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسيحل أرسنال ضيفًا على مانشستر سيتي يوم الأربعاء القادم في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي، حيث تقام المباراة بدون جماهير، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تعليق مباريات البطولة منذ مارس الماضي.يذكر أن أرسنال يحتل المركز التاسع حاليا في ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة، متأخرًا بفارق خمس نقاط خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس، الذي سيكون مؤهلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، حال عدم قبول الطعن المقدم من مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمنعه من المشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.// انتهى //21:05ت م0237