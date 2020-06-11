إسلام آباد 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسوافق بنك التنمية الآسيوي على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار للحكومة الباكستانية لمساعدتها في التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا.وأوضح البنك الآسيوي في بيان نشرته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم أن هذا القرض سيساعد الحكومة الباكستانية في تعزيز مشاريع الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة والشرائح الفقيرة، وتعزيز القدرات الصحية، وخلق فرص العمل، ضمن جهودها الجارية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.وأضاف البيان أن الوباء ضرب باكستان في وقت تسعى فيه البلاد لإحياء الاقتصاد الوطني، مؤكداً حرص البنك الآسيوي على دعم باكستان في هذه المرحلة الصعبة.// انتهى //21:06ت م0238