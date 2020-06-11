ينبع 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسحقق تعليم ينبع الميدالية الذهبية في أولمبياد التصميم الفني مسار (معالم السعودية)، التي تستهدف طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية على مستوى المملكة .وهنأ مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، الطالبة روز بنت نواف من الثانوية الرابعة بينبع البحر حصولها على الميدالية الذهبية، مقدما شكره للقائمات على البرنامج ومنسقة المشروع ؛ مثمنًا الجهود الحثيثة التي بُذلت في التنفيذ والمتابعة.وأوضحت منسقة المشروع هناء الصبحي أن أولمبياد التصميم الفني هو مسابقة تنافسية في تصميم معالم سعودية ذات هوية أصيلة ومواكبة لرؤية المملكة ٢٠٢٠ ، تنفذ بخامة مناسبة ، وتمر بورش تأهيلية للطالبات المشاركات تتضمن المعارف والمهارات الأساسية والخبرات العلمية ، ثم تحكيم النتائج على مستوى المدرسة ، إدارة التعليم ، الوزارة من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة مثل البساطة والأصالة والابتكار في التصميم مع وضوح الفكرة والمحددات الوظيفية في التصميم ( النفعية ، والجمالية) بالإضافة إلى الدقة والإتقان مع مراعاة الجودة في التصميم وأن يكون قابلا للتنفيذ ويتواكب مع رؤية ٢٠٣٠ مع المحافظة على الهوية وأصالة التراث الوطني.يُذكر أن وزارة التعليم أطلقت مشروع أولمبياد التصميم الفني؛ بهدف تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، ونشر الوعي بدور مجالات التصميم الفني وتقنياته، وإكساب المعارف والمهارات الفنية اللازمة نظريًا وعمليًا للتصميم الفني.// انتهى //21:14ت م0240