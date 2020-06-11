برلين 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأعلن السويسري لوسيان فافر مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم، أن مهاجمه النروجي إيرلينغ هالاند سيكون جاهزًا السبت للمشاركة في المباراة ضد فورتونا دوسلدورف ضمن المرحلة 31 من الدوري المحلي.وتعرّض هالاند البالغ من العمر 19 عامًا، لإصابة في الركبة خلال مباراة القمة التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ (صفر-1) في مايو الماضي، ضمن البوندسليغا، ما أجبره على الغياب عن المباراتين اللتين فاز فيهما الفريق على بادربورن (6-1) وهرتا برلين (1-صفر).وقال فافر "لقد عاد إلى التدريبات بالأمس، وقام بكل التمارين، والأمر يسير بشكل جيد بالنسبة له".وسجل هالاند 10 أهداف في 11 مباراة في الدوري الألماني منذ انضمامه إلى دورتموند في فترة الانتقالات الشتوية قادما من ريد بول سالزبورغ.يذكر بأن دورتموند يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة متخلفا بسبع نقاط عن بايرن حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية، والذي بات بحاجة لانتصارين لضمان اللقب الثامن على التوالي، أو انتصار وحيد في حال خسارة دورتموند أمام دوسلدورف السبت.// انتهى //21:16ت م0242