مكة المكرمة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأضاف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ٥٢٤ مسجدًا لصلاة الجمعة للمحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة عدا مدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة تخفيفًا للتزاحم على الجوامع التى تقام بها صلاة الجمعة سابقا بعد رفع تعليق إقامة صلاة الجمعة؛ إنفاذًا لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري أن فرع الوزارة هيأ ما يقارب ٥٢٤ مسجدا لإقامة صلاة الجمعة مؤقتًا بمحافظات المنطقة لتخفيف الضغط على الجوامع الدائمة حتى زوال جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الوزارة عدلت في "البروتوكول "الخاص بفتح المساجد قبل الجمعة فأصبح الوقت المقرر لفتح الجوامع والمساجد يمتد إلى ٤٠ دقيقة قبل الصلاة.ولفت الدكتور الخامري الانتباه إلى أن هذه الزيادة في المساجد تأتي استعدادًا للجمعة الثانية بعد عودة افتتاح المساجد بالمحافظات التابعة للمنطقة، مؤكدا أن فرع الوزارة بالمنطقة أكمل الاستعدادات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان والجمعيات التطوعية لتنفيذ كل "البروتوكولات" الصحية الصادرة من الجهات المختصة، منوهًا بأن العمل على التعقيم وتنظيف الجوامع والمساجد قائم وبشكل مستمر، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل وخارج المساجد والجوامع حفاظًا على سلامة الجميع.// انتهى //21:18ت م0245