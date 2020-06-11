لندن 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسسيُحرم نجم وسط توتنهام ديلي آلي من المشاركة في أول مباراة لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد استئناف نشاطه، بعدما أصدر الاتحاد الإنجليزي اليوم قرارًا بإيقافه لمباراة واحدة لنشره فيديو ساخر حول فيروس كورونا المستجد على مواقع التواصل الاجتماعي.وستعود الحياة إلى الملاعب الإنجليزية اعتبارًا من 17 يونيو الحالي، من دون حضور الجماهير الرياضية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعليق نشاطها بسبب الأزمة الصحية الناشئة عن فيروس كورونا.وسيغيب آلي عن مباراة توتنهام على أرضه أمام مانشستر يونايتد في 19 يونيو، في لقاء بين متنافسين على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.كما غرّم الاتحاد اللاعب، بخمسين ألف جنيه إسترليني (63 ألف دولار)، كما فرض عليه حضور دورة تعليمية. وأعرب آلي فور صدور قرار الإيقاف عن أسفه لما قام به، وقال "أود أن أعتذر مرة أخرى عن أي مخالفة قمت بها بسبب سلوكي.// انتهى //21:20ت م0246