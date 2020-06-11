لندن 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول جاهزية فريقه لاستئناف منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء القادم، والتي يتطلع للتتويج بها للمرة الأولى منذ 30 عامًا.وفي مباراة ودية جرت اليوم تغلب فريق ليفربول على ضيفه بلاكبيرن روفرز بنتيجة 6-0، بملعب (آنفيلد) بدون جماهير، حيث يستعد لمواجهة مضيفه إيفرتون في 21 يونيو الحالي في أولى مبارياته بعد استئناف البطولة.وقال كلوب بعد نهاية المباراة، "لم تكن مجرد مباراة تجريبية بالنسبة لنا، لقد كانت اختبارًا مهمًا".وأضاف "بدت الأمور جيدة منذ البداية، كان ينبغي علينا التعود مرة أخرى للعب ضد فريق متكتل دفاعيًا، وهو ما دفعنا للضغط عليهم بكثافة.وتحدث كلوب عن المباريات التي سيخوضها الفريق بالدوري الإنجليزي بدون جماهير، حيث قال "نعم، الأمر مختلف بالطبع، وعلينا أن نعتاد على ذلك".وافتتح السنغالي ساديو ماني التسجيل في مرمى بلاكبيرن، فيما أضاف الغيني نابي كيتا والياباني تاكومي مينامينو الهدفين الثاني والثالث في الشوط الأول.وواصل ليفربول سيطرته على مجريات اللقاء في الشوط الثاني، حيث أضاف الكاميروني جويل ماتيب الهدف الرابع، ثم سجل الثنائي كي يانا هوفر ولايتون كلاركسون الهدفين الخامس والسادس.يذكر أن ليفربول بحاجة لحصد ست نقاط فقط من مبارياته التسع المتبقية في الدوري، من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989-1990، حيث يتصدر الترتيب حاليًا بفارق 25 نقطة، عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، وذلك قبل تسع جولات من نهاية الدوري.// انتهى //21:22ت م0248