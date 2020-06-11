جدة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي شمالي جمهورية نيجيريا الاتحادية الذي أسفر عن وفيات.وأكدت الأمانة العامة للمنظمة وقوفها إلى جانب حكومة نيجيريا، معربةً عن بالغ التعازي والمواساة لحكومة وشعب نيجيريا وأسر الضحايا.وجددت الأمانة العامة موقفها الثابت الرافض للإرهاب والتطرف بكافة صورة وأشكاله ومبرراته الواهية باسم الإسلام والإسلام منه براء لأنه دين التسامح والرحمة وحفظ النفس البشرية.// انتهى //21:22ت م0249