ينبع 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واستمكنت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ بحار يمني الجنسية بعد تعرضه لوعكة صحية على متن إحدى القاطرات العاملة بمنطقة عمليات مركز البريكة التابع لقوة مراكز بدر.وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، بأنه ورد اتصال لبرج المراقبة بميناء الملك فهد الصناعي من كابتن إحدى القاطرات يفيد بوجود حالة مرضية لبحار يمني الجنسية على متن القاطرة، وعلى الفور توجهت الدورية البحرية التابعة لمركز البريكة لموقع القاطرة، التي تبعد ميلين بحريين عن المركز، وقامت الدورية بإخلاء المريض إلى الرصيف البحري التابع للمركز، ومن ثم نقله بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى المركز الصحي بالرايس حيث تلقى العلاج اللازم وغادر المركز الصحي بعد استقرار حالته، وأُعيد إلى القاطرة من قبل دورية حرس الحدود، وهو بحالة جيدة ولله الحمد.// انتهى //21:40ت م0252