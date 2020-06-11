‎الباحة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسنوه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة بمضاعفة المساجد المساندة لإقامة صلاة الجمعة بدل 84 مسجداً إلى 136 مسجداً مساندا للجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة، وذلك لتخفيف الزحام في جوامع المنطقة ضمن الإجراءات الاحترازية بعد السماح بإقامة صلاة الجمعة.وحث الفرع جميع المصلين على التعاون والحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها والإرشادات داخل المساجد كالمواقع المخصصة للصلاة، والتباعد بين المصلين، وترك فراغ بين الصفوف، ولبس الكمامات، والقفازات، والقراءة في المصحف الإلكتروني، والوضوء في المنزل، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم في أثناء الدخول والخروج للمسجد حفاظا على صحتهم وصحة الآخرين .// انتهى //21:45ت م0255