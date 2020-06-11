الأحساء 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسحققت طالبات تعليم الأحساء أربعة مراكز متقدمة في أولمبياد التصميم الفني على المستوى الوطني للعام الدراسي 1441هـ الذي ترعاه وكالة الآداء التعليمي بوزارة التعليم وتشرف عليه الإدارة العامة للنشاط "بنات".وهنأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء الطالبات وأسرهن ومنسوبات مدارسهن وفرق العمل على الدعم والمتابعة لهن نظير هذا المنجز الوطني .وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات -بنات- بتعليم الأحساء هيفاء البشير أن أولمبياد التصميم الفني يهدف إلى إطلاق الخيال الفني الإبداعي وتنميته للإسهام في تطور الحركة الفنية في المملكة، ونشر ثقافة الاستخدام الآمن والفاعل لـ"لإنترنت" ووسائل التقنية والعمل بروح الفريق الواحد، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي للآداء الفعال، وتبادل الخبرات الفنية في مجال التصميم الفني، وإشراك أولياء الأمور لتحفيز الطالبات المبدعات للمشاركة في المسابقات الفنية التنافسية.// انتهى//21:49ت م0256