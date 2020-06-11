لوس أنجلوس 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأبدى العديد من اللاعبين ترددهم بشأن استئناف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أواخر يوليو، لأسباب تتعلق بالتخوف من عدوى فيروس كورونا المستجد الذي علّق المنافسات منذ مارس الماضي.وعبر عدد من اللاعبين "مايقارب 50 لاعبًا يلعب بعضهم في فرق منافسة على اللقب" عن رغبتهم بعدم اللعب حين يستأنف الدوري نشاطه في الموعد المحدد في 31 يوليو في مجمع ديزني وورلد في أورلاندو بولاية فلوريدا خلف أبواب موصدة.يذكر بأن رابطة الدوري وقعت على اتفاقية مع رابطة اللاعبين التي أجازت بأنه يحق للاعبين الذين يعانون من ظروف صحية خاصة تزيد من خطر إصابتهم بفيروس "كوفيد-19"، عدم المشاركة مع فرقهم، كما يحق للاعبين الذين يملكون مبررًا مقنعًا، عدم المشاركة مع فرقهم حين يستأنف الموسم في أورلاندو، من دون التعرّض لعقوبات، إلا أنهم لن يتقاضوا رواتبهم عن الفترة المتبقية من الموسم.وطلب اللاعبون مزيدًا من المناقشات مع مسؤولي رابطة الدوري قبل التوقيع النهائي على خطط استئناف الموسم الشهر المقبل في أورلاندو.يذكر أن الدوري يعاود نشاطه بمشاركة 22 فريقًا من أصل 30 بدءًا من 31 يوليو القادم كموعد مبدئي، على أن تقام الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في أغسطس المقبل، وصولًا إلى إنهاء الموسم في 12 أكتوبر، على أن يبدأ الموسم الجديد في الأول من ديسمبر.// انتهى //21:52ت م0258