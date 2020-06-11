سياسي / خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس البوروندي في وفاة فخامة السيد بيار نكورونزيزا
الخميس 1441/10/19 هـ الموافق 2020/06/11 م واس
الرياض 19 شوال 1441هـ الموافق 11 يونيو 2020م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيفاريست نداييشيمبي رئيس جمهورية بوروندي المنتخب، في وفاة فخامة السيد / بيار نكورونزيزا.
وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وفاة فخامة السيد / بيار نكورونزيزا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه ".
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22:11ت م
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