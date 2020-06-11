الرياض 19 شوال 1441هـ الموافق 11 يونيو 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيفاريست نداييشيمبي رئيس جمهورية بوروندي المنتخب، في وفاة فخامة السيد / بيار نكورونزيزا.وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد / بيار نكورونزيزا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء ".//انتهى //22:11ت م0261