رفحاء 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واستواصل بلدية طلعة التمياط التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية استمرار أعمال تحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة حضرية، حيث تعمل فرقة صيانة الكهرباء الذاتية خلال الفترة المسائية بصيانة الأعمدة وفوانيس الإنارة بالطرق والشوارع، بالإضافة للتحسين والتجميل وإعادة تأهيل المجسمات الجمالية في عدد من الميادين، وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري، لتحسين المشهد العام كما تقوم بتكثيف العمل الرقابي بشكل مستمر.// انتهى //22:19ت م0263