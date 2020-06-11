نواكشوط 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بالأمين الدائم لمجموعة دول الخمس في الساحل ماما سيديكي صمبا .وتناول اللقاء التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري للتحالف من أجل الساحل المزمع عقده يوم غد، وقمة مجموعة الدول الخمس في الساحل التي ستحتضنها العاصمة نواكشوط نهاية الشهر الجاري .// انتهى //22:20ت م0265