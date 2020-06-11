عام / وزير الخارجية الموريتاني يلتقي بالأمين الدائم لمجموعة دول الخمس في الساحل
الخميس 1441/10/19 هـ الموافق 2020/06/11 م واس
نواكشوط 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس
التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بالأمين الدائم لمجموعة دول الخمس في الساحل ماما سيديكي صمبا .
وتناول اللقاء التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري للتحالف من أجل الساحل المزمع عقده يوم غد، وقمة مجموعة الدول الخمس في الساحل التي ستحتضنها العاصمة نواكشوط نهاية الشهر الجاري .
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22:20ت م
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