بغداد 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم أن هدف حكومته الوصول لانتخابات نزيهة وحماية الاقتصاد من الانهيار وحفظ هيبة الدولة.وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية اليوم إن:"العراق يعاني من سوء التخطيط وعدم وجود اقتصاد, ومن يقول غيرذلك فهو كاذب" , متعهدا بدعم القطاع الخاص الذي قال: إنه "يمثل الأساس في بناء العراق".وتطرق إلى الحوار الذي انطلق اليوم بين العراق والولايات المتحدة, مؤكدًا سعي بلاده لأن تكون منطقة سلام وليس منطقة صراع.// انتهى //22:27ت م0266