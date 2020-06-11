الطائف 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسانهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تركيب 3 أجهزة لقياس درجات الحرارة ومزودة بنظام إنذار وتعقيم آلي، وذلك ضمن الجهود الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.وقد عملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف منذ بدء الجائحة على تنفيذ الإجراءات الكفيلة بحماية الكوادر الوظيفية والزائرين داخل منشأة إدارة التعليم ، والالتزام بالتدابير الصحية والبروتوكولات النظامية المعتمدة.وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الإدارة العامة للتعليم على اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لسلامة ووقاية موظفيها من الفيروس، فقد قامت بتركيب 3 أجهزة قياس حرارة مع معقم آلي بدون لمس في داخل مبنى إدارة التعليم بالمحافظة ، حيث تعمل على قراءة حرارة الأشخاص وتعقيم اليدين آلياً.وأشار الخديدي إلى أن هذا المشروع يضاف إلى الإجراءات الاحترازية الأخرى والتي اتخذتها مع عودة الموظفين إلى مقرات العمل والمتمثلة في تعقيم وتطهير مباني الإدارة ومكاتب التعليم وتوفير المعقمات والكمامات وإجراء الفحص البصري اليومي لمنسوبي الإدارة ، كما شملت التدابير الاحترازية تقديم الخدمات للمراجعين عن بعد من خلال قنوات التواصل الرسمية.// انتهى //23:46ت م0276