الطائف 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسفعلت جمعية الثقافة والفنون بالطائف الشراكة الثقافية والفنية بين الجمعية والقنصلية من خلال الدور البارز في نجاح ورشة الفنون التشكيلية "الافتراضية" التي تم تنظيمها مؤخراً وقدمتها الفنانة التشكيلية الأمريكية هيذر ليتون.وقد تلقت الجمعية شكر من رئيسة قسم الشؤون الثقافية بالقنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بجدة أنجي سميث نضير جهود "الجمعية" في تفعيل ورشة الفنون الافتراضية .من جهته أكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل بن خالد الخديدي عن سعادته بهذه الشراكة التي تهدف إلى دعم الحراك الثقافي والفني بالمملكة وبناء جسور تواصل بين الفنانين والفنانات من مختلف دول العالم بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الفنانين للتعرف على التجاربالفنية باستخدام التقنيات الحديثة وأبرز الأساليب الفنية الحديثة في الفنون التشكيلية.يشار إلى أن "الجمعية" نظّمت ورشة الفنون التشكيلية الافتراضية بالتعاون مع القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بجدة خلال شهر رمضان المبارك بمشاركة عدد كبير من الفنانين والفنانات من مختلف مناطق المملكة تعرّفوا من خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في الفن بشكلعام سواء التشكيلي أو المفاهيمي.// انتهى //23:46ت م0277