تبوك 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واستكثف الجهات الأمنية في محافظة حقل جهودها الميدانية في تطبيق أمر منع التجول الجزئي الذي يبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً , ويأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمحافظة على صحة المواطن والمقيم .ووثقت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية ، الجهود التي يبذلها رجال الأمن لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال التواجد الأمني في الميادين العامة والشوارع الرئيسة والتقاطعات ومداخل ومخارج المحافظة, وانضباطية وتجاوب المجتمع خلال ساعات تطبيق منع التجول، وخلو شوارع مدينة حقل من المركبات والمارة، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم لمسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره.// انتهى //23:46ت م0278