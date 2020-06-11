الرياض 19 شوال 1441هـ الموافق 11 يونيو 2020م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزيرة خارجية جمهورية كينيا ريتشيل أومامو.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، كما تم بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تداعيات جائحة كورونا المستجد حول العالم والجهود الدولية المبذولة لاحتوائها.// انتهى //23:48ت م0279