تونس 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأوقفت عناصر من الأمن التونسي 7 مهاجرين غير شرعيين بمحافظتي المنستير وبن عروس الواقعتين شمال البلاد.وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أنه تم إيقاف 6 مهاجرين وهم بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه أوروبا، انطلاقًا من شواطئ مدينة البقالطة بمحافظة المنستير. وأضاف البيان أن عناصر أخرى من الأمن بمحافظة بنعروس أوقفت مهاجرًا يعتزم تنظيم عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه ايطاليا انطلاقا من محافظة بنزرت شمال البلاد.// انتهى //00:10ت م0282