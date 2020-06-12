صبيا 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان وبلدية مركز العالية التابعة لمحافظة صبياء اليوم، حملات شاملة لرش وتعقيم وتطهير الطرق والشوارع و المنازل والمرافق العامة بمركز العالية و قريتي الدهناء وشهدة، وذلك لضمان الصحة العامة وسط التزام صارم من المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول للمحافظة على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح رئيس بلدية العالية المهندس غصاب بن نايف العتيبي أن الأمانة وبلدية مركز العالية كثفت من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية.// انتهى //00:10ت م0284