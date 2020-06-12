جيزان 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسدشنت جامعة جازان ممثلة في عمادة شؤون الطلاب مبادرة معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لتكريم الطلبة المتفوقين الحاصلين على معدل 5 من 5 في جميع كليات الجامعة المختلفة للعام الجامعي 1441هـ.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق أن المبادرة تجسد حرص الجامعة على تكريم الطلاب والطالبات الذين تفانوا في دراساتهم الجامعية، وتقديراً لجهودهم المبذولة، وعرفانا لأسرهم وأولياء أمورهم الذين هم شركاء للجامعة فيما تحققه من منجزات ونجاحات، مؤكداً أن الجد والاجتهاد هو الخيار الوحيد للنهوض بالمجتمع والوطن، وأن تفوقهم هو نتاج جهد متواصل منهم ورسمهم خطة النجاح منذ اليوم الأول للدراسة.فيما أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي أن المبادرة استهدفت تكريم 148طالباً وطالبة حصلوا على معدل 5 من 5 للعام الجامعي 1441هـ .// انتهى //00:13ت م0285