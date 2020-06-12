سياسي / الرئيس الموريتاني يبحث هاتفيا مع نظيره السنغالي جملة من القضايا التي تهم البلدين
الجمعة 1441/10/20 هـ الموافق 2020/06/12 م واس
نواكشوط 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس
بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي ماكي صال العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها .
وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الرئيسين بحثا أيضًا خلال الاتصال الهاتفي وضعية فيروس كورونا وما خلفه من تأثيرات على الشعبين الموريتاني والسنغالي.
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