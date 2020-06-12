نواكشوط 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسبحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي ماكي صال العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها .وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الرئيسين بحثا أيضًا خلال الاتصال الهاتفي وضعية فيروس كورونا وما خلفه من تأثيرات على الشعبين الموريتاني والسنغالي.// انتهى //01:25ت م0290