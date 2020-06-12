الأمم المتحدة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن النجاح في مكافحة الإرهاب في مالي ومنطقة الساحل سيعتمد على قدرة المجتمع الدولي على البقاء موحداً والالتزام بنهج شامل ومشترك، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب مسؤولية مشتركة.وأشاد غوتيريش، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت اليوم عن الوضع في مالي، بالجيش المالي والقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس والقوات الفرنسية لتصعيد عملياتها وتحسين تنسيقها في منطقة ليبتاكو - غورما، بهدف هزيمة الجماعات الإرهابية التي تنشط في هذه المنطقة الحيوية.وأشار إلى استمرار الأزمات متعددة الأوجه في مالي ومنطقة الساحل في إلحاق خسائر فادحة بالناس في جميع أنحاء المنطقة، فيما تواصل الجماعات الإرهابية والإجرامية توسيع أنشطتها واستغلال التوترات طويلة الأمد على أسس مجتمعية.وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة تقديم مرتكبي الجرائم ضد حفظة السلام إلى العدالة، حيث قُتل 128 من حفظة السلام، ولم يُحاسب أي من مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة.// انتهى //01:52ت م0294