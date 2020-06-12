الأمم المتحدة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأكدت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، أنها تواصل تنفيذ تدابير الاستجابة لجائحة كوفيد-19، مشيرة إلى تسجيل ثمان حالات إصابة بين أفرادها بما في ذلك حالتان في كينيا وموظف وطني في الخرطوم، حتى تاريخ اليوم.وأشارت البعثة إلى أنها تنتظر نتائج تسع عينات تم أخذها من أفراد البعثة، موضحة أن تلك العينات تم أخذها بناء على إظهار أعراض من المحتمل أن يكون أصحابها على اتصال بحالة مؤكدة أو مشتبه بها.وأوضحت البعثة أنها تواصل تقديم الدعم لحكومة السودان لتعزيز استجابتها للجائحة، مشيرة إلى أنها تبرعت بحافلة صغيرة للسلطات الصحية في ولاية شمال دارفور ووفرت طائراتها لسلطات ولايات شمال دارفور، وقامت بنقل عينات من مدينة الفاشر إلى المختبر الوطني في نيالا، بولاية جنوب دارفور.// انتهى //01:54ت م0295