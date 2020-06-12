الأمم المتحدة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه لا غنى عن التغطية الرقمية، للتغلب على جائحة كوفيد ١٩، ولتحقيق تعافٍ مستدام وشامل.وأفاد غوتيريش، خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى الذي عقد اليوم في الجمعية العامة حول التغير التكنولوجي السريع على أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، أن إدارة الفجوة الرقمية بشكل أفضل أصبحت مسألة حياة أو موت، بالنسبة للأشخاص غير القادرين على الوصول إلى معلومات الرعاية الصحية الأساسية خلال جائحة كوفيد-19.وأكد أنه بعيدا عن تشتيت الانتباه عن الحاجة الملحة إلى التعاون الرقمي، فإن جائحة كوفيد-19 تجعل التعاون أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتوضح الطبيعة المترابطة للتحديات التي نواجهها، مبيناً أن التكنولوجيا الرقمية هي محور كل جانب من الاستجابة الفعالة للجائحة.ولفت الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش النظر إلى أنه بينما يعيد الجميع البناء، ستكون التكنولوجيا الرقمية أكثر بروزا وأهمية من أي وقت، مشيراً إلى تقرير عام 2018 للجنة رفيعة المستوى بشأن التعاون الرقمي حول تحسين التكنولوجيا، والتخفيف من سلبياتها المحتملة.// انتهى //02:19ت م0296