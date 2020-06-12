عام / موريتانيا تتسلم معدات وتجهيزات طبية من الصين
الجمعة 1441/10/20 هـ الموافق 2020/06/12 م واس
نواكشوط 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس
تسلمت موريتانيا معدات وتجهيزات طبية مقدمة من الصين، وذلك مساهمة منها في مجهود السلطات الموريتانية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وتحتوي هذه المساعدات على 4 أطنان من مختلف المواد والمستلزمات الطبية الوقائية ضد كوفيد19 .
وأكد وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد خلال تسلمه هذه المساعدات، أهمية هذا الدعم الصحي الذي يؤكد متانة العلاقات بين موريتانيا والصين في ميادين مختلفة، وخاصة في المجال الصحي.
// انتهى //
02:22ت م
0298